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14:03, 15 декабря 2023Путешествия

В аэропорту Краснодара прокомментировали возобновление работы

РИА Новости: аэропорт Краснодара готов к возможному возобновлению работы

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Директор международного аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко заявил, что авиагавань полностью готова к возможному возобновлению работы. Его слова передает РИА Новости.

Кириченко отметил, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку. «Вся инфраструктура аэропорта нами поддерживалась в идеальном состоянии», — прокомментировал он простой авиагавани.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Краснодара откроется международный терминал. Уточняется, что в первую очередь самолеты начнут летать в Турцию, Узбекистан и Армению.

Аэропорт Пашковский в Краснодаре, который не работал с 24 февраля 2022 года, откроют 15 декабря. Первый после длительного перерыва тестовый полет совершит самолет авиакомпании «Азимут». На табло перевозчика в пятницу появился рейс в Краснодар из Минеральных Вод, хотя ранее был запланирован перелет из Внуково.

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      Зарина Дзагоева
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