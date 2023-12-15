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12:06, 15 декабря 2023Путешествия

В аэропорту Краснодара откроется международный терминал

Shot: международный терминал откроют в аэропорту Краснодара

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Международный терминал снова откроется в аэропорту Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, авиагавань возобновит рейсы за границу в ближайшее время. В первую очередь самолеты начнут летать в Турцию, Узбекистан и Армению.

Ранее стало известно, что аэропорт Пашковский в Краснодаре, который не работал с 24 февраля 2022 года, откроют 15 декабря. Первый после длительного перерыва тестовый полет совершит самолет авиакомпании «Азимут». На табло перевозчика в пятницу появился рейс в Краснодар из Минеральных Вод, хотя ранее был запланирован перелет из Внуково.

Также сообщалось, что новость об открытии крупного южного аэропорта привела к росту спроса на поездки в Краснодар. Россияне стали в 3,5 раза больше бронировать перелеты и отели. В среднем путешественники планируют поездки в Краснодар на три дня.

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      Мария Борисова
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