Крупный аэропорт на юге России откроют впервые после начала СВО. Когда можно будет полететь туда?

Губернатор Кондратьев заявил о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре

Аэропорт Пашковский в Краснодаре откроют в пятницу, 15 декабря, для проведения тестового полета. Губернатор южного региона Вениамин Кондратьев заявил, что решение о возобновлении работы крупной авиагавани будет принято после этого рейса.

Полет совершит самолет авиакомпании «Азимут» из московского аэропорта Внуково. Билеты на этот рейс продаваться не будут. Уточняется, что безопасность полетов в Краснодар уже фактически проверена, однако осталось выполнить только тестовый рейс. Аэропорт не работает с начала специальной военной операции (СВО).

Пилоты уже получили указания для возобновления полетов

Источник Telegram-канала Shot сообщил, что дата возобновления работы Пашковского уже известна — аэропорт заработает 25 декабря. К этой дате должны быть отработаны все схемы безопасности.

25 декабря предполагаемая дата возобновления работы Пашковского

Источник утверждает, что пилоты уже получили специальное разрешение на проведения тестовых полетов в Краснодар с 14 по 24 декабря. По предварительным данным, самолеты будут курсировать по «сочинской схеме» полетов в Адлер — это воздушный коридор в обход Ростовской области.

Пассажиры в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Росавиация отказалась комментировать возобновление работы аэропорта Краснодара. Так ведомство ответило на запрос «Ленты.ру». Сейчас единственный работающий аэропорт в Южном федеральном округе — аэропорт Сочи.

657 дней не работал аэропорт Краснодара

В России остаются закрытыми еще 10 аэропортов

Аэропорт Краснодара, как и еще 10 других на юге России, прекратил работу после начала военных действий на территории Украины 24 февраля 2022 года. Росавиация периодически продлевала ограничения, однако с января 2023 года перестала это делать. Речь идет об аэропортах Ростова, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

Автомобиль службы Авиационной безопасности в международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В пресс-службе аэропорта Геленджика сообщили РИА Новости, что никакой информации об открытии воздушного пространства сейчас нет. Также уточняется, что на данный момент не планируется возобновление работы анапской авиагавани.

В сентябре на поддержку закрытых из-за специальной военной операции аэропортов на юге и в центре России выделили дополнительные 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства. Как пояснили в кабмине, выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.

В мае 2023 года на аналогичные цели из резервного фонда правительства направили почти 2,5 миллиарда рублей.