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10:49, 3 сентября 2023Россия

Закрытым российским аэропортам выделили дополнительные миллиарды рублей

Правительство выделило 2,6 миллиарда рублей на поддержку закрытых аэропортов

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На поддержку закрытых из-за специальной военной операции аэропортов на юге и в центре России выделили дополнительные 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Речь идет об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Как пояснили в кабмине, выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.

В мае 2023 года на аналогичные цели из резервного фонда правительства направили почти 2,5 миллиарда рублей.

При этом эксперты отметили, что в 2023 году субсидии закрытым аэропортам резко сократились. Так, за 2022 год 11 аэропортов получили около 7,5 миллиарда рублей в качестве мер поддержки. По прогнозам источника «Ведомостей», сумма в текущем году может оказаться в три раза меньше, чем в предыдущем. Сокращение финансирования, по его словам, связано с тем, что аэропорты еще не полностью освоили выделенные им средства за 2022 год.

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    Нина Ташевская
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