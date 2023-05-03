Субсидии закрытым российским аэропортам резко сократили

«Ведомости»: субсидии закрытым аэропортам юга России в 2023 году урезали в три раза

Субсидии аэропортам юга России, закрытым из-за специальной военной операции (СВО), резко сократились в 2023 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

За 2022 год 11 аэропортов получили около 7,5 миллиарда рублей в качестве мер поддержки. Один из собеседников издания сообщил, что за первый квартал 2023 года из резервного фонда правительства согласовано выделение закрытым аэропортам 2,5 миллиарда рублей, при этом о возможной дальнейшей поддержке ему не известно. Другой источник не смог назвать точную сумму, но заявил, что в итоге она будет в три раза меньше, чем в прошлом году. Сокращение финансирования, по его словам, связано с тем, что аэропорты еще не полностью освоили выделенные им средства за прошлый год.

Несколько закрытых аэропортов подтвердили «Ведомостям», что им достаточно текущих объемов субсидий. Однако представители воздушных гаваней Курска и Брянска сообщили, что выделенных средств им не хватает, несмотря на то, что персонал сейчас задействован только в обслуживании государственной авиации.

Генеральный директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий заявил, что если 2,5 миллиарда рублей были выделены аэропортам на весь год, то это эта сумма лишь позволит аэропортам «не умереть с голоду». По мнению эксперта, южные аэропорты не будут работать примерно до 2025–2026 годов, а дальнейшая господдержка будет зависеть от состояния бюджета страны.

28 апреля Министерство транспорта России опубликовало проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий закрытым аэропортам в текущем году. В нем не была указана конкретная сумма, однако авторы уточнили, что поддержка предоставляется для сохранения не менее 90 процентов персонала по сравнению с началом прошлого года. Представитель Минфина при этом сообщил изданию, что ведомство поддерживает продление мер поддержки закрытым воздушным гаваням.

Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов юга России в феврале 2022 года из соображений безопасности. Часть из них расположены в популярных туристических направлениях, поэтому их закрытие негативно повлияло на объем внутренних авиаперевозок. Ранее сообщалось, что убытки российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составили 144 миллиарда рублей.

