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17:31, 21 апреля 2023Экономика

Убытки российских авиакомпаний превысили сто миллиардов рублей

АЭВТ: убытки российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составили ₽144 млрд

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Убыток российских авиакомпаний от продаж в 2022 году составил 144 миллиарда рублей, следует из доклада российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

При этом расходы за год упали на 3 процента, а доходы — на 13 процентов. В документе отмечается, что большинству перевозчиков удалось сохранить финансово-экономическую устойчивость даже в условиях санкций благодаря поддержке государства.

Основными вызовами для отрасли в 2022 году АЭВТ назвала перспективу потери части авиапарка (в первую очередь международных) из-за отсутствия запчастей, финансовые проблемы и закрытие 11 аэропортов и части воздушного пространства России. Кроме того, в ассоциации назвали проблемой недостаточно быстрое импортозамещение иностранных воздушных судов.

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На фоне этих факторов пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 14 процентов, до 95 миллионов человек, а грузопоток — сразу на 59 процентов, до 606 тысяч тонн. Наибольшее снижение перевозок грузов и пассажиров произошло на международных воздушных линиях.

В первом квартале 2023 года пассажиропоток вырос на 7 процентов к показателям конца прошлого года, а грузопоток продолжил падать — снижение составило 58 процентов. Если эти тенденции сохранятся, то, по мнению АЭВТ, в этом году можно ожидать восстановления пассажиропотока до уровня 2021 года (111 миллиона человек) и дальнейшего спада перевозок грузов, в основном со странами дальнего зарубежья.

На этом фоне перевозчики заявили, что рассчитывают на субсидии от правительства. В апреле сообщалось, что глава АЭВТ Владимир Тасун направил письмо министру транспорта Виталию Савельеву с просьбой выделить отрасли еще 100 миллиардов рублей.

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Софья Ермакова
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