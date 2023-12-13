В Росавиации отреагировали на возобновление полетов в Краснодар

Росавиация отказалась комментировать возобновление работы аэропорта Краснодара

Росавиация отказалась комментировать возобновление работы аэропорта Краснодара. Так ведомство ответило на запрос «Ленты.ру».

«Без комментариев», — говорится в ответе Федерального агентства воздушного транспорта.

13 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в беседе с Telegram-каналом Shot сообщил, что аэропорт Пашковский возобновит работу с 15 декабря.

«Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря», — сказал глава региона. Shot уточняет, что безопасность полетов уже фактически проверили.

Аэропорт Краснодара, как и еще 10 других на юге России, прекратил работу после начала военных действий на территории Украины 24 февраля 2022 года. Росавиация периодически продлевала ограничения, однако с января 2023 года перестала это делать.