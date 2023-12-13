Раскрыта дата возобновления работы аэропорта Краснодара

Shot: губернатор Краснодара заявил о возобновлении работы аэропорта 15 декабря

Аэропорт Пашковский в Краснодаре откроют 15 декабря. Дату возобновления работы авиагавани раскрыл губернатор Вениамин Кондратьев в беседе с Telegram-каналом Shot.

Уточняется, что безопасность полетов в Краснодар фактически уже проверена, однако осталось выполнить тестовый рейс из московского Внуково. Полет совершит самолет авиакомпании «Азимут» 15 декабря. Сразу после этого будет принято решение об окончательном открытии аэропорта, заявили в администрации города.

С 24 февраля 2022 года Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге и в центральной части страны для гражданских самолетов. Решение связано с проведением специальной военной операции на Украине. Ограничения полетов касаются аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.