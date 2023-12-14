Россияне массово устремились в Краснодар из-за возможного открытия аэропорта

Спрос на Краснодар вырос в 3,5 раза после заявления об открытии аэропорта

Российские туристы массово устремились в Краснодар после объявления о возможном открытии аэропорта Пашковский с 15 декабря. Об этом сообщается в исследовании «Яндекс Путешествий», оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, спрос на перелеты и бронирование отелей в регионе вырос в 3,5 раза. В среднем путешественники планируют поездки в Краснодар на три дня.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что возможное открытие аэропорта в Краснодаре не приведет к радикальному снижению цен на отдых на Черноморском побережье. Если в Краснодаре все-таки откроется аэропорт, ценники на новогодние туры на юге страны никак не изменятся, полагает эксперт.

В пятницу, 15 декабря, аэропорт Пашковский в Краснодаре откроют для проведения тестового полета. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что после этого рейса будет принято решение о возобновлении работы крупной авиагавани. По предварительным данным, самолеты будут курсировать по «сочинской схеме» полетов в Адлер — это воздушный коридор в обход Ростовской области.

Аэропорт Краснодара, как и еще 10 других на юге России, прекратил работу после начала военных действий на территории Украины 24 февраля 2022 года.