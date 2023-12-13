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14:18, 13 декабря 2023Путешествия

Предсказано будущее цен на отдых в Краснодаре после открытия аэропорта

Вице-президент РСТ Барзыкин: открытие аэропорта Краснодара не сильно снизит цены

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Возможное открытие аэропорта в Краснодаре не приведет к радикальному снижению цен на отдых на Черноморском побережье, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Будущее стоимости путевок он описал в беседе с «Лентой.ру».

Если в Краснодаре все-таки откроется аэропорт, ценники на новогодние туры на юге страны никак не изменятся, полагает эксперт. По его словам, в целом дорога до курортов благодаря перелетам станет дешевле, но радикального снижения цен на размещение не будет.

«Другой вопрос, что будет большая возможность попасть и в Анапу, и Геленджик, и дополнительный поток может в Крым поступать, потому что это значительно ближе, чем из Сочи ехать на "Ласточке", из Краснодара значительно ближе. В общем, логистика улучшится для курортов Черноморского края, конечно, это сгенерирует дополнительный поток», — поделился Барзыкин.

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В пятницу, 15 декабря, аэропорт Пашковский в Краснодаре откроют для проведения тестового полета. Губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что после этого рейса будет принято решение о возобновлении работы крупной авиагавани. По предварительным данным, самолеты будут курсировать по «сочинской схеме» полетов в Адлер — это воздушный коридор в обход Ростовской области.

Аэропорт Краснодара, как и еще 10 других на юге России, прекратил работу после начала военных действий на территории Украины 24 февраля 2022 года.

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      Екатерина Смирная
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