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14:10, 15 декабря 2023Путешествия

Выполнявший тестовый рейс в Краснодар самолет совершил посадку

Росавиация: выполнявший тестовый рейс в Краснодар самолет совершил посадку

Фото: Роман Соколов / ТАСС

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар 15 декабря, совершил посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что Superjet 100 благополучно приземлился в авиагавани Пашковский.

Ранее директор международного аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко заявил, что авиагавань, которая не работала с 24 февраля 2022 года, полностью готова к возможному возобновлению работы. Он отметил, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку.

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      Зарина Дзагоева
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