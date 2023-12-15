Росавиация: выполнявший тестовый рейс в Краснодар самолет совершил посадку

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший тестовый рейс из Минеральных Вод в Краснодар 15 декабря, совершил посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что Superjet 100 благополучно приземлился в авиагавани Пашковский.

Ранее директор международного аэропорта Краснодара Дмитрий Кириченко заявил, что авиагавань, которая не работала с 24 февраля 2022 года, полностью готова к возможному возобновлению работы. Он отметил, что все службы работают в штатном режиме и осуществляют тренировку.

