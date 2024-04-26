Закрытый после начала СВО российский аэропорт возобновит работу

Росавиация: аэропорт Элисты возобновит работу с 3 мая

Аэропорт Элисты, закрытый после начала спецоперации (СВО) на Украине, возобновит работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Международная авиагавань откроется для гражданских перевозок с 3 мая и будет работать ежедневно с 9:00 до 19:00 по московскому времени. В правительстве России подчеркнули, что инфраструктура аэровокзала находится в рабочем состоянии, а в сентябре 2023-го в пассажирском терминале прошел ремонт.

«Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — добавили в кабмине.

Артем Кореняко подчеркнул, что в прошлом году туристический поток в Калмыкию вырос на треть и превысил 120 тысяч человек.

Аэропорты юга России остаются закрытыми с 24 февраля 2022 года. Ранее обсуждалось возобновление работы авиагавани Краснодара, но Минобороны запретило снимать запрет на прием гражданских самолетов.