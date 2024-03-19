Аэропорт Сочи хочет «открыть небо» для иностранных авиакомпаний. Как это отразится на перелетах за границу?

Аэропорт Сочи хочет ввести режим открытого неба на три ближайших года

Аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим «открытого неба» на три ближайших года. С такой просьбой выступил Алексей Старостин, генеральный директор компании «Аэродинамика», управляющей сочинским аэропортом. Против инициативы уже выступили российские перевозчики и Минтранс.

По мнению гендиректора «Аэродинамики», следует снять часть ограничений и ввести особую, пятую степень «свободы воздуха». Нововведение позволило бы иностранным компаниям летать между двумя зарубежными странами при условии, что начальной или конечной точкой полета является страна регистрации.

Для каких стран предлагается открыть небо?

Старостин направил письмо с подобным предложением в Минюст еще в конце 2023 года. В письме он сетует на низкий туристический поток в Сочи и ограничения для международных рейсов. В частности, он упоминает межстрановые соглашения, которые мешают запускать новые иностранные направления.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

По его мнению, снятие ограничений поможет снизить стоимость авиабилетов, а также даст толчок к развитию въездного туризма и конкуренции между перевозчиками. Инициатива может привлечь иностранных туристов в курортную столицу России, считает он. «Авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, но со снятием ограничений по пятой "свободе воздушного пространства" и использованием Сочи в качестве транзитного пункта», — объясняет инициативу Старостин.

Пятая степень свободы воздушного пространства позволяет иностранным авиакомпаниям вылетать из аэропорта не только в страну регистрации, но и в третьи страны. Начальной или конечной точкой полета должна быть страна регистрации авиакомпании.

В письме также перечисляются перевозчики тех стран, на которых будет распространяться пятая степень «свободы воздуха». В первую очередь это арабские страны: Сирия, Ливан, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания. Также в списке значатся государства Африканского континента: Тунис, Марокко, ЮАР и Эфиопия.

10 лет назад аэропорт Сочи уже открывал свое небо по пятой категории свободы воздуха. Этот режим продлился с 2014 года до 2016-го. Тогда южная воздушная гавань пригласила к сотрудничеству перевозчиков тех стран, куда теперь Россия не может осуществлять полеты после начала специальной военной операции (СВО). Например, Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, США и Франция.

Инициатива не понравилась российским авиакомпаниям

Российские авиаперевозчики увидели в возрождении этой идеи угрозу. По мнению представителя одной из российских авиакомпаний, такая инициатива даст иностранным компаниям дополнительные преимущества на тех направлениях, где работают отечественные перевозчики. В свою очередь, Старостин в письме утверждает, что проработал возможное нововведение с представителями крупных российских авиакомпаний и не встретил серьезных возражений. По мнению экспертов в авиаотрасли, российские компании не хотят конкурировать с иностранными перевозчиками за пассажиров.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Об открытии неба в аэропорту Сочи высказались и в Минтрансе. Там инициативу назвали преждевременной и объяснили, что сейчас в приоритете должно быть развитие внутреннего туризма, а введение особого режима «может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан». Там также напомнили, что аэропорт Сочи является крупным хабом на юге России, так как другие аэропорты (например, Краснодара, Геленджика, Ростова-на-Дону, Анапы) не работают с начала спецоперации. По мнению генерального директора консалтинговой компании Friendly Avia Support Александра Ланецкого, Минтранс стоит на позициях протекционизма.

Цены на билеты за границу существенно выросли, российские перевозчики заинтересованы в полетах за рубеж, чтобы зарабатывать. А если пустить на рынок ближневосточных перевозчиков, у которых и сервис сильнее, и финансовое состояние лучше, то есть они могут демпинговать, то вытолкнуть их с рынка впоследствии будет достаточно сложно. Китайских автопроизводителей вот пустили на авторынок, и они его просто захватили Александр Ланецкий гендиректор Friendly Avia Support

По данным РБК, пятая степень свободы воздуха действует в двух аэропортах России — петербургском Пулково и в аэропорту Калининграда. Как показывает практика, особый режим не способствовал запуску новых направлений. В прошлом году московский аэропорт Шереметьево предлагал похожую инициативу, но только для китайских авиакомпаний.