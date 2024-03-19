Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:04, 19 марта 2024Путешествия

Аэропорт Сочи запросил для себя особый режим полетов

Аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим «открытого неба» на три года

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим открытого неба на три ближайших года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Алексея Старостина, генерального директора компании «Аэродинамика», управляющей сочинским аэропортом.

Письмо направлено в Минтранс в конце 2023 года, однако известно о нем стало только сейчас. В письме Старостин сетует на низкий туристический поток в Сочи и ограничения для международных рейсов. В частности, он упоминает межстрановые соглашения, которые мешают запускать новые иностранные направления.

По мнению гендиректора «Аэродинамики», следует снять часть ограничений и ввести особую пятую степень «свободы воздуха». Нововведение позволило бы иностранным компаниям летать между двумя зарубежными странами при условии, что начальной или конечной точкой полета является страна регистрации. В прошлом году московский аэропорт Шереметьево предлагал похожую инициативу, но только для китайских авиакомпаний.

Материалы по теме:
Куда поехать в апреле 2024 года? Отдых за границей и в России, на море и не только
Куда поехать в апреле 2024 года?Отдых за границей и в России, на море и не только
27 февраля 2024
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
8 февраля 2024

«Авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, но со снятием ограничений по пятой "свободе воздушного пространства" и использованием Сочи в качестве транзитного пункта», — объясняет инициативу Старостин. По его мнению, снятие ограничений поможет снизить стоимость авиабилетов, а также даст толчок к развитию въездного туризма и конкуренции между перевозчиками.

В письме также перечисляются страны, на которых будет распространяться пятая степень «свободы воздуха». В первую очередь это арабские страны: Сирия, Ливан, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания. Также в списке значатся государства Африканского континента: Тунис, Марокко, ЮАР и Эфиопия.

Ранее стало известно, что с 1 мая 2024 года для жителей Калининградской области планируют запустить субсидируемые авиарейсы. В региональном правительстве сообщили, что решение о выделении субсидий из федерального бюджета уже готово. На следующем этапе Росавиация отберет авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы в Калининград и из него с фиксированной стоимостью билетов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В МИД сочли фобией отказ ФРГ называть Путина президентом в документах. Как Запад отреагировал на итоги выборов в России?

      Врачи раскрыли способ не переедать

      Генпрокуратура потребовала вернуть государству 13 участков в Барвихе

      Байден задумал новый формат по сдерживанию Китая в Азии

      Россиянки назвали самую привлекательную часть мужского тела с пирсингом

      Аэропорт Сочи запросил для себя особый режим полетов

      Горноспасатели МЧС начали поисково-спасательные работы на руднике в Приамурье

      «Ростех» передал партию новых биноклей в Подмосковье

      Курившего сигареты в самолете дебошира задержали под аплодисменты попутчиков

      В российском городе чиновница накупила сиротам непригодных для жизни квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше