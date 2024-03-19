Аэропорт Сочи запросил для себя особый режим полетов

Аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим «открытого неба» на три года

Аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим открытого неба на три ближайших года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Алексея Старостина, генерального директора компании «Аэродинамика», управляющей сочинским аэропортом.

Письмо направлено в Минтранс в конце 2023 года, однако известно о нем стало только сейчас. В письме Старостин сетует на низкий туристический поток в Сочи и ограничения для международных рейсов. В частности, он упоминает межстрановые соглашения, которые мешают запускать новые иностранные направления.

По мнению гендиректора «Аэродинамики», следует снять часть ограничений и ввести особую пятую степень «свободы воздуха». Нововведение позволило бы иностранным компаниям летать между двумя зарубежными странами при условии, что начальной или конечной точкой полета является страна регистрации. В прошлом году московский аэропорт Шереметьево предлагал похожую инициативу, но только для китайских авиакомпаний.

«Авиакомпании из стран Ближнего Востока и СНГ заинтересованы в открытии рейсов в Сочи, но со снятием ограничений по пятой "свободе воздушного пространства" и использованием Сочи в качестве транзитного пункта», — объясняет инициативу Старостин. По его мнению, снятие ограничений поможет снизить стоимость авиабилетов, а также даст толчок к развитию въездного туризма и конкуренции между перевозчиками.

В письме также перечисляются страны, на которых будет распространяться пятая степень «свободы воздуха». В первую очередь это арабские страны: Сирия, Ливан, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания. Также в списке значатся государства Африканского континента: Тунис, Марокко, ЮАР и Эфиопия.

Ранее стало известно, что с 1 мая 2024 года для жителей Калининградской области планируют запустить субсидируемые авиарейсы. В региональном правительстве сообщили, что решение о выделении субсидий из федерального бюджета уже готово. На следующем этапе Росавиация отберет авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы в Калининград и из него с фиксированной стоимостью билетов.