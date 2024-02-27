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13:09, 27 февраля 2024Путешествия

Жителям еще одного региона России станут доступны билеты по сниженным ценам

Субсидируемые рейсы для Калининградской области планируют запустить с 1 мая

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

С 1 мая 2024 года для жителей Калининградской области планируют запустить субсидируемые авиарейсы. О том, что билеты по сниженным ценам станут доступны еще в одном регионе России, стало известно порталу kgd.ru.

В региональном правительстве сообщили, что решение о выделении субсидий из федерального бюджета уже готово. На следующем этапе Росавиация отберет авиакомпании, которые будут осуществлять рейсы в Калининград и из него с фиксированной стоимостью билетов.

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«Ориентировочно с 1 мая эта льгота начнет действовать», — добавили власти. Уточняется, что скидка будет доступна россиянам, которые зарегистрированы в регионе или учатся в местных вузах на очной форме.

Финансировать из бюджета будут полеты в Москву (в том числе в аэропорт Жуковский), Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Архангельск, Калугу и Мурманск.

Ранее российские авиакомпании пожаловались на необоснованный рост аэропортовых сборов. В ассоциации перевозчиков заявили, что аэропорты произвольно повышают тарифы на услуги, стоимость которых не регулируется государством.

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      Мария Борисова
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