Российские авиакомпании пожаловались на необоснованный рост сборов в аэропортах

Ассоциация авиакомпаний пожаловалась в ФАС на рост тарифов в аэропортах

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на необоснованный рост сборов в аэропортах. Об этом стало известно РБК.

Как заявили авиакомпании, воздушные гавани произвольно устанавливают тарифы на услуги, стоимость которых не регулируется государством. В результате цены на обслуживание самолетов в разных регионах отличаются в разы.

Например, заправить воздушное судно водой в Мурманске в восемь раз дороже, чем в Сургуте, а сбор за буксировку и обслуживание туалетов там выше в пять раз. В Перми доставка пассажиров в самолет в два раза дороже, чем в Казани, подача трапа — в три раза, прием и выпуск лайнера — в четыре.

По подсчетам ассоциации, рост нерегулируемых сборов с 2017 года в три раза и более превышает накопленную за эти годы инфляцию. Компании попросили ФАС запретить увеличивать тарифы чаще раза в год.

Ранее пассажира с избыточным весом сняли с рейса российского перевозчика из-за невозможности пристегнуться. Мужчина занял место у аварийного выхода, где невозможно воспользоваться удлинителем ремня. На просьбу пересесть он ответил отказом и руганью.