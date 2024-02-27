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10:39, 27 февраля 2024Путешествия

Россиянина с избыточным весом сняли с рейса за невозможность пристегнуться

Пассажира рейса Барнаул — Москва сняли с рейса за невозможность пристегнуться

Фото: Leonid Faerberg / Globallookpress.com

Пассажира с избыточным весом сняли с рейса из-за невозможности пристегнуться. Об этом пишет «Катунь 24».

Непредвиденная ситуация произошла в самолете российской авиакомпании, летевшем из Барнаула в Москву, во вторник, 27 февраля. По данным издания, мужчина занял место у аварийного выхода, но не смог пристегнуться из-за полного телосложения.

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Члены экипажа пояснили ему, что воспользоваться удлинителем для ремня безопасности на этом кресле ему не удастся и предложили пересесть. Однако пассажир отказался сменить место и начал нецензурно выражаться в адрес бортпроводников.

Отмечается, что сотрудникам перевозчика пришлось вызвать полицию. В результате воздушное судно улетело без дебошира.

Ранее в феврале пьяные российские супруги устроили дебош в самолете, задержали вылет и попали на видео. Уточняется, что рейс должен был отправиться из Москвы в Коломбо, Шри-Ланка. Из-за двух пассажиров в состоянии алкогольного опьянения вылет пришлось отложить.

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      Фариза Бацазова
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