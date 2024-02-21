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09:17, 21 февраля 2024Путешествия

Пьяные российские супруги устроили дебош на рейсе до Шри-Ланки и попали на видео

«Крыша ТурДома»: пьяные россияне устроили дебош на рейсе из Москвы в Коломбо

Пьяные российские супруги устроили дебош в самолете, задержали вылет и попали на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что рейс должен был отправиться из Москвы в Коломбо, Шри-Ланка, 20 февраля. Из-за двух пассажиров в состоянии алкогольного опьянения вылет пришлось отложить. Полиция вывела отца семейства, а мать упала в проходе салона лайнера. Предполагается, что с ними также были их дети.

О дальнейшей судьбе пары не сообщается.

Ранее два пьяных пассажира рейса, следовавшего из Сургута в Екатеринбург, поссорились и устроили дебош на борту самолета. Мужчины возвращались домой с вахты и в ожидании вылета распивали крепкие спиртные напитки в стерильной зоне аэропорта.

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      Зарина Дзагоева
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