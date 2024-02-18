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15:37, 18 февраля 2024Путешествия

Два пьяных пассажира поссорились и устроили дебош на борту рейса в Екатеринбург

Пьяные пассажиры рейса из Сургута в Екатеринбург поссорились и устроили дебош

Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Два пьяных пассажира рейса, следовавшего из Сургута в Екатеринбург, поссорились и устроили дебош на борту самолета. Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчины возвращались домой с вахты и в ожидании вылета распивали крепкие спиртные напитки в стерильной зоне аэропорта. «Затем, разгоряченные алкоголем, поссорились», — говорится в сообщении МВД. Поскольку мужчины не реагировали на замечания стюардов, командир воздушного судна вызвал сотрудников полиции.

В МВД уточнили, что один из задержанных отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и обматерил сотрудника правопорядка. На него составлен протокол за мелкое хулиганство. В крови второго полицейские нашли 0,658 мг/л алкоголя, в отношении его составили административный протокол по статье «появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Оба пассажира до полного вытрезвления находились в специальном помещении для задержанных, отмечается в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что пассажирка устроила дебош на борту рейса, следовавшего из Дубая в Москву. Женщина домогалась попутчиков и обливала их водой.

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      Екатерина Улитина
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