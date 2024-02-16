Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:29, 16 февраля 2024Путешествия

Домогавшаяся попутчиков пассажирка устроила дебош на рейсе в Москву

Пассажирка рейса из Дубая в Москву домогалась попутчиков и обливала их водой

Фото: Robert Penaloza / Unsplash

Пассажирка рейса, следовавшего из Дубая в Москву, домогалась попутчиков и устроила дебош в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 15 февраля. В самолете находились 175 пассажиров, в числе которых оказалась Мария З. Она пыталась познакомиться с мужчинами на борту, ложилась на них и обливала водой. На просьбы бортпроводников успокоиться россиянка не реагировала.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Санкции дают о себе знать» В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
«Санкции дают о себе знать»В России начали часто ломаться самолеты. Насколько безопасно теперь на них летать?
26 января 2024

Члены экипажа предположили, что Мария находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По их данным, пассажирка не могла держаться на ногах, бессвязно говорила и жаловалась на галлюцинации. Пилоты доложили о происходящем на борту диспетчерам, по прилете самолет ожидали бригады скорой помощи и полиции.

Ранее другая пассажирка рейса, следовавшего из Красноярска в Сочи, устроила дебош на борту самолета и попала на видео. Уточняется, что вылет должен был состояться в 18:35, однако был перенесен на 19:15 из-за инцидента с женщиной.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о запущенном Россией секретном спутнике

      Байден заявил об отсутствии ядерной угрозы в действиях России

      Жители российских сел заявили об угрозе экологической катастрофы

      Олега Тинькова признали иноагентом

      Зеленского упрекнули в побеге на фоне разгрома ВСУ

      Россиянам облегчили снятие средств с банковских счетов в одной стране

      Нудисты 25 лет посещали крупный пляж из-за ошибки властей

      Молодых спортсменов предупредили о риске бесплодия

      Россиянка заколола вилами ударившего ее гостя

      Путин поручил освободить российский город от вредного производства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше