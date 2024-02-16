Домогавшаяся попутчиков пассажирка устроила дебош на рейсе в Москву

Пассажирка рейса из Дубая в Москву домогалась попутчиков и обливала их водой

Пассажирка рейса, следовавшего из Дубая в Москву, домогалась попутчиков и устроила дебош в самолете. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 15 февраля. В самолете находились 175 пассажиров, в числе которых оказалась Мария З. Она пыталась познакомиться с мужчинами на борту, ложилась на них и обливала водой. На просьбы бортпроводников успокоиться россиянка не реагировала.

Члены экипажа предположили, что Мария находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По их данным, пассажирка не могла держаться на ногах, бессвязно говорила и жаловалась на галлюцинации. Пилоты доложили о происходящем на борту диспетчерам, по прилете самолет ожидали бригады скорой помощи и полиции.

Ранее другая пассажирка рейса, следовавшего из Красноярска в Сочи, устроила дебош на борту самолета и попала на видео. Уточняется, что вылет должен был состояться в 18:35, однако был перенесен на 19:15 из-за инцидента с женщиной.