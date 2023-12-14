Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин пообещал продлить «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток. В тот же день национальный перевозчик «Аэрофлот» открыл продажу билетов на субсидируемые внутренние рейсы. «Лента.ру» выяснила, кто может получить авиабилеты с большими скидками и по каким направлениям они доступны.

Что такое «плоские» тарифы

В ходе прямой линии 14 декабря Владимир Путин заявил, что «плоские» тарифы «Аэрофлота» для перевозок на Дальний Восток будут продлены на 2024 год.

Это обычно делается в конце года после моих консультаций с «Аэрофлотом» прежде всего, другими компаниями, Министерством транспорта. Мы продлим «плоские» тарифы Владимир Путин президент России

«Плоские» тарифы запустили в 2014 году по инициативе российского лидера. Согласно программе, стоимость авиабилетов «Аэрофлота» в ряд городов Дальневосточного федерального округа (ДФО) не меняется в течение года, независимо от сезона и спроса на поездки.

При этом воспользоваться льготными тарифами могут все жители страны. Известно, что с момента запуска программы авиакомпания перевезла по ней почти 17 миллионов пассажиров.

Кому доступны скидки на субсидируемые рейсы и куда можно полететь

Помимо «плоских» тарифов существуют субсидируемые авиаперевозки. Они доступны только некоторым категориям россиян и только по определенным маршрутам. Так, купить билеты с господдержкой могут пенсионеры (женщины старше 55 лет и мужчины — старше 60), молодежь до 23 лет, инвалиды, многодетные и жители ДФО.

14 декабря «Аэрофлот» открыл продажу субсидируемых билетов на 2024 год. На сайте перевозчика уточняется, что полететь по льготным проездным документам можно в течение шести месяцев с момента покупки. Есть и другие ограничения. Например, приобрести разрешается только четыре билета в одну сторону или два — по маршруту туда и обратно.

Пока в «Аэрофлоте» доступны субсидируемые билеты не по всем направлениям. Так, жители Дальнего Востока уже могут купить билеты в Москву из Владивостока, Хабаровска, Магадана, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского за 10 200 рублей.

9200 рублей стоит перелет в Москву из Якутска по субсидируемому тарифу в 2024 году

Позднее в продаже должны появиться и другие направления из списка Росавиации: из Благовещенска и Анадыря в Москву, из Хабаровска и Владивостока — в Санкт-Петербург.

Еще «Аэрофлот» предлагает собственные льготные тарифы для молодежи (12-23 лет) и пенсионеров, причем в программе участвуют не только дальневосточные направления. Уточняется, что полететь с этой скидкой можно из Москвы, Петербурга, Сочи, Красноярска и Минеральных Вод в Уфу, Самару, Екатеринбург и другие города.

В программе субсидированных билетов участвуют и другие российские перевозчики. Например, в 2024 году «Уральские авиалинии» будут летать из Владивостока в Сочи за 10 500 рублей, а «Сибирь» предложит билеты из Иркутска в Нерюнгри за 2000 рублей. В перечне также авиакомпании Red Wings, Smartavia, «Якутия», «ИрАэро», «Алроса».

