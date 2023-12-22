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16:55, 22 декабря 2023Путешествия

В Краснодаре прокомментировали решение Минобороны не открывать аэропорт

Власти Кубани заявили, что не обещали открыть аэропорт после тестового рейса

Фото: Владислав Гончаров / РИА Новости

Власти Краснодарского края заявили, что не обещали открыть аэропорт Пашковский после тестового рейса. Так в пресс-службе краевого правительства «Подъему» прокомментировали решение Минобороны о запрете снимать ограничения на полеты пассажирских воздушных судов.

В ведомстве пояснили, что губернатор Кубани не говорил о возобновлении работы воздушной гавани — он только отметил, что 15 декабря состоится тестовый рейс, по результатам которого и будет принято решение.

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«Исходя из того, что мы читаем в СМИ, вероятно, есть комментарий Министерства обороны, которое считает, что пока говорить о снятии ограничений рано. Но мы это не подтверждаем и не опровергаем», — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее 22 декабря Минобороны РФ дало отрицательный отзыв по открытию авиагавани Пашковский и запретило снимать ограничения на полеты пассажирских воздушных судов. 15 декабря самолет авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый рейс в Краснодар из Минеральных Вод.

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      Алина Черненко
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