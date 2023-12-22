В Краснодаре прокомментировали решение Минобороны не открывать аэропорт

Власти Кубани заявили, что не обещали открыть аэропорт после тестового рейса

Власти Краснодарского края заявили, что не обещали открыть аэропорт Пашковский после тестового рейса. Так в пресс-службе краевого правительства «Подъему» прокомментировали решение Минобороны о запрете снимать ограничения на полеты пассажирских воздушных судов.

В ведомстве пояснили, что губернатор Кубани не говорил о возобновлении работы воздушной гавани — он только отметил, что 15 декабря состоится тестовый рейс, по результатам которого и будет принято решение.

«Исходя из того, что мы читаем в СМИ, вероятно, есть комментарий Министерства обороны, которое считает, что пока говорить о снятии ограничений рано. Но мы это не подтверждаем и не опровергаем», — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее 22 декабря Минобороны РФ дало отрицательный отзыв по открытию авиагавани Пашковский и запретило снимать ограничения на полеты пассажирских воздушных судов. 15 декабря самолет авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый рейс в Краснодар из Минеральных Вод.