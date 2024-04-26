47-летняя Шакира снялась в прозрачном платье без бюстгальтера для журнала

Колумбийская певица Шакира снялась в откровенном образе для журнала Marie Claire. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) модного издания.

На размещенном фото 47-летняя исполнительница предстала в капроновых колготках, облегающем прозрачном платье черного цвета и с широким кожаным поясом. При этом видно, что артистка позировала без бюстгальтера.

За время съемки знаменитость продемонстрировала фигуру в черном кожаном комбинезоне, оформленном завязками и глубоким декольте. Также она примерила оверсайз-куртку на голое тело.

В марте сообщалось, что Шакира показала откровенные образы в клипе на песню Punteria. Так, в начале ролика певица была запечатлена в светло-зеленом бикини, поверх которого надето оголяющее тело сетчатое боди. После этого она предстала перед камерой в розовом купальнике с вязаными вставками.