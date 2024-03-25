47-летняя Шакира снялась в клипе в откровенных образах
Колумбийская певица Шакира снялась в клипе на песню Punteria в откровенных образах. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале исполнительницы.
Так, в начале ролика 47-летняя знаменитость была запечатлена в светло-зеленом бикини, поверх которого надето оголяющее тело сетчатое боди. После этого она продемонстрировала фигуру в розовом купальнике, оформленном вязаными вставками.
Шакира пригласила для участия в клипе американскую рэпершу Карди Би, которая исполнила несколько строк песни на испанском языке. На размещенных кадрах артистки предстали в розовых платьях с корсетным верхом.
Ранее Шакира показала откровенные фото с пляжа. Тогда певица снялась в бикини коричневого оттенка, который был украшен длинной бахромой с бусинами. При этом она надела топ на широких бретелях и трусы с заниженной талией, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.