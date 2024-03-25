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21:48, 25 марта 2024Ценности

47-летняя Шакира снялась в клипе в откровенных образах

Кадр: Shakira / YouTube

Колумбийская певица Шакира снялась в клипе на песню Punteria в откровенных образах. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале исполнительницы.

Так, в начале ролика 47-летняя знаменитость была запечатлена в светло-зеленом бикини, поверх которого надето оголяющее тело сетчатое боди. После этого она продемонстрировала фигуру в розовом купальнике, оформленном вязаными вставками.

Шакира пригласила для участия в клипе американскую рэпершу Карди Би, которая исполнила несколько строк песни на испанском языке. На размещенных кадрах артистки предстали в розовых платьях с корсетным верхом.

Ранее Шакира показала откровенные фото с пляжа. Тогда певица снялась в бикини коричневого оттенка, который был украшен длинной бахромой с бусинами. При этом она надела топ на широких бретелях и трусы с заниженной талией, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

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      Карина Черных
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