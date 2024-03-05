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10:19, 5 марта 2024Ценности

47-летняя Шакира показала откровенные фото с пляжа

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Колумбийская певица Шакира показала откровенные фото с пляжа. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

47-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в бикини коричневого оттенка, украшенном длинной бахромой с бусинами. Она примерила топ без косточек на широких бретелях и трусы с заниженной талией, продемонстрировав фигуру с разных ракурсов.

В то же время звезда распустила волосы и сделала макияж в естественной цветовой гамме. В подписи к снимкам она упомянула свой новый альбом под названием Las Mujeres Ya No Lloran, который выйдет 22 марта.

Ранее в марте барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. В том числе она позировала в коричневом бюстгальтере без бретелей, который частично демонстрировал ее грудь.

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      Карина Черных
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