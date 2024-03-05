Рианна снялась в нижнем белье для рекламы

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном виде для рекламы собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Соответствующий появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных кадрах 35-летняя знаменитость примерила разные модели и оттенки нижнего белья. В одном из отрывков звезда предстала в коричневом бюстгальтере без бретелей, который частично демонстрировал ее грудь.

Исполнительнице сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж в нейтральных тонах. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и массивной золотой цепью на шее.

В январе Рианна вышла в свет с сумкой за 528 тысяч рублей. Знаменитость была замечена у ресторана Siena в Париже.