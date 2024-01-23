Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:18, 23 января 2024Ценности

Рианна вышла в свет с сумкой за 528 тысяч рублей

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна вышла в свет с роскошной сумкой. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя знаменитость была замечена у ресторана Siena в Париже. На размещенных кадрах исполнительница предстала в классических брюках, открытых туфлях и бюстгальтере.

Кроме того, звезда надела кожаный плащ черного цвета и взяла с собой сумку люксового бренда Dior. Отмечается, что стоимость данного аксессуара составляет 6 тысяч долларов (528 тысяч рублей).

В декабре стало известно, что Рианна появилась на публике в роскошных украшениях за 10,6 миллиона рублей. Тогда артистка пришла на вечеринку, которая была посвящена запуску новой коллекции спортивной обуви Fenty x Puma Creeper Phatty в Лос-Анджелесе. Для мероприятия знаменитость выбрала кожаную фиолетовую куртку люксового бренда Chanel, а также широкие джинсы и белую майку с кружевами. Свой внешний вид она дополнила тремя ожерельями премиальной марки Bulgari.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Кадыров предложил «вытурнуть» депутата Госдумы. Он предсказал крупный религиозный конфликт в России после СВО

      Названный Кадыровым трусоватым врагом депутат заявил об уважении к главе Чечни

      Названа неочевидная опасность увлажнителей воздуха

      Песков заявил о прогоревших инвестициях ЕС в Украину

      Встреча беззащитного детеныша медоеда и трех львов попала на видео

      В Кремле заявили о скорой встрече Путина и Лукашенко

      Селена Гомес появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

      В США раскрыли причину плана заменить главкома ВСУ

      Покинувший Россию известный комик рассказал об общении с Ургантом

      Стало известно о возможной игре сборной России с соперником из Латинской Америки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше