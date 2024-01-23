Рианна вышла в свет с сумкой за 528 тысяч рублей

Барбадосская певица Рианна вышла в свет с роскошной сумкой. Об этом пишет Daily Mail.

35-летняя знаменитость была замечена у ресторана Siena в Париже. На размещенных кадрах исполнительница предстала в классических брюках, открытых туфлях и бюстгальтере.

Кроме того, звезда надела кожаный плащ черного цвета и взяла с собой сумку люксового бренда Dior. Отмечается, что стоимость данного аксессуара составляет 6 тысяч долларов (528 тысяч рублей).

В декабре стало известно, что Рианна появилась на публике в роскошных украшениях за 10,6 миллиона рублей. Тогда артистка пришла на вечеринку, которая была посвящена запуску новой коллекции спортивной обуви Fenty x Puma Creeper Phatty в Лос-Анджелесе. Для мероприятия знаменитость выбрала кожаную фиолетовую куртку люксового бренда Chanel, а также широкие джинсы и белую майку с кружевами. Свой внешний вид она дополнила тремя ожерельями премиальной марки Bulgari.