Рианна пришла на вечеринку в ожерельях за 10,6 миллиона рублей

Барбадосская певица Рианна появилась на публике в роскошных украшениях за 10,6 миллиона рублей. Об этом сообщает Page Six.

35-летняя исполнительница пришла на вечеринку, посвященную запуску новой коллекции спортивной обуви Fenty x Puma Creeper Phatty, в Лос-Анджелесе. Для мероприятия знаменитость выбрала кожаную фиолетовую куртку люксового бренда Chanel, отделанную мехом, а также широкие джинсы и белую майку с кружевами.

Кроме того, она дополнила свой внешний вид тремя ожерельями премиальной марки Bulgari. Отмечается, что стоимость первого ювелирного изделия, оформленного жемчугом, сапфирами, турмалином и 18-каратным золотом, составляет 55,8 тысячи долларов (5,1 миллиона рублей). Второе украшение с полудрагоценными камнями можно приобрести за 32,4 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей). На третье ожерелье, как уточняют журналисты, была установлена цена 28,8 тысячи долларов (2,6 миллиона рублей).

В ноябре Рианна также вышла в свет с роскошным аксессуаром на ноге за миллионы рублей. Тогда артистка посетила Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе. Папарацци запечатлели на ее левой ноге часы Jacob & Co, украшенные бриллиантами общим весом 70 карат.