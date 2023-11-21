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13:21, 21 ноября 2023Ценности

Рианна вышла в свет с бриллиантовыми часами на ноге за 35 миллионов рублей

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Барбадосская певица Рианна вышла в свет с роскошным аксессуаром на ноге за миллионы рублей. Об этом сообщает Page Six.

35-летняя исполнительница появилась на Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе в кожаной куртке, худи на молнии и атласных черных легинсах, переходящих в заостренные сапоги. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость надела на левую ногу часы Jacob & Co, украшенные бриллиантами общим весом 70 карат. Отмечается, что стоимость данного изделия составляет 400 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей).

Фото: David Becker / Formula 1 / Getty Images

Кроме того, анонимные источники рассказали журналистам портала, что звезда вела себя на мероприятии сдержанно, а также на протяжении всей гонки она носила темные очки в массивной оправе.

Ранее сообщалось, что Рианна пошла на свидание с американским рэпером Ракимом Майерсом, известным под псевдонимом A$AP Rocky, в шубе за миллионы рублей. На романтический ужин звезда надела облегающее платье длины мини люксового бренда Dolce & Gabbana, черные колготки и шубу с анималистическим принтом Roberto Cavalli. Последняя вещь, выпущенная маркой в 1999 году, была продана за 17,2 тысячи долларов (почти за 1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).

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      Мария Винар
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