Рианна вышла в свет с бриллиантовыми часами на ноге за 35 миллионов рублей
Барбадосская певица Рианна вышла в свет с роскошным аксессуаром на ноге за миллионы рублей. Об этом сообщает Page Six.
35-летняя исполнительница появилась на Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе в кожаной куртке, худи на молнии и атласных черных легинсах, переходящих в заостренные сапоги. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость надела на левую ногу часы Jacob & Co, украшенные бриллиантами общим весом 70 карат. Отмечается, что стоимость данного изделия составляет 400 тысяч долларов (около 35 миллионов рублей).
Кроме того, анонимные источники рассказали журналистам портала, что звезда вела себя на мероприятии сдержанно, а также на протяжении всей гонки она носила темные очки в массивной оправе.
Ранее сообщалось, что Рианна пошла на свидание с американским рэпером Ракимом Майерсом, известным под псевдонимом A$AP Rocky, в шубе за миллионы рублей. На романтический ужин звезда надела облегающее платье длины мини люксового бренда Dolce & Gabbana, черные колготки и шубу с анималистическим принтом Roberto Cavalli. Последняя вещь, выпущенная маркой в 1999 году, была продана за 17,2 тысячи долларов (почти за 1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).