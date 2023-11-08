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17:19, 8 ноября 2023Ценности

Рианна пошла на свидание с A$AP Rocky в шубе за 1,6 миллиона рублей

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Фото: Backgrid USA / Legion-media

Барбадосская певица Рианна пошла на свидание с американским рэпером Ракимом Майерсом, известным под псевдонимом A$AP Rocky, в шубе за миллионы рублей. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци запечатлели 35-летнюю знаменитость в Беверли-Хиллз. Для романтического ужина звезда выбрала облегающее платье длины мини люксового бренда Dolce & Gabbana, черные колготки и шубу с анималистическим принтом Roberto Cavalli. Отмечается, что последняя вещь, выпущенная маркой в 1999 году, была продана за 17,2 тысячи долларов (почти за 1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Свой образ исполнительница дополнила остроносыми туфлями и солнцезащитными очками. Ее возлюбленный, в свою очередь, предпочел классический костюм черного цвета и белую рубашку.

В июне Рианна посетила показ люксового бренда Louis Vuitton в Париже в украшении почти за 59 миллионов рублей. Тогда знаменитость вышла в свет в джинсовом костюме в клетку, состоящем из брюк, топа и пиджака, который она повязала на бедрах. В качестве аксессуаров звезда выбрала колье марки Jacob & Co стоимостью 700 тысяч долларов (58,9 миллиона рублей).

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      Мария Винар
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