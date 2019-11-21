Данные по крушению «Боинга» в Донбассе призвали раскрыть

Малайзия призывает обнародовать все свидетельства по крушению «Боинга» в Донбассе в 2014 году, и на этой основе делать выводы о виновных. Об этом заявил глава МИД королевства Сайфуддин Абдулла, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что Малайзия не будет возлагать вину на какую-либо сторону, пока не изучит все материалы. «Мы хотим, чтобы все доказательства были обнародованы и чтобы любая заинтересованная сторона могла иметь возможность исследовать эти свидетельства», — заявил Абдулла.

РИА Новости отмечают, что глава МИД также передал послание президенту России Владимиру Путину от малайзийского премьер-министра Махатхира Мохаммада.

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Ранее в ноябре Совместная следственная группа обратилась к свидетелям, которые располагают какими-либо данными о крушении «Боинга». Следствие хочет выяснить, была ли связь между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и высокопоставленными российскими чиновниками.

В сентябре Мохаммад предлагал создать непредвзятый орган с экспертами из разных стран, который мог бы провести расследование. Премьер подчеркнул, что Малайзии долго не давали доступ к уликам по делу о крушении.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена четверых обвиняемых по делу о крушении «Боинга». По версии следствия, они имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.

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