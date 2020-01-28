Подозреваемый в крушении MH17 заявил о желании участвовать в судебном процессе

Один из четверых подозреваемых по делу сбитого над Украиной в 2014 году малайзийского Boeing МН17 заявил о желании участвовать в судебном процессе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бюнк.

По ее словам, в суд обратилась некая юридическая фирма, которая намерена защищать интересы ответчика по этому делу. «Это единственное, что мы знаем. Мы не знаем, будет ли этот подозреваемый участвовать в судебных слушаниях в марте», — сказала Бюнк.

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Название адвокатской конторы, а также имя подозреваемого представитель суда не уточнила, сославшись на тайну следствия.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа обвинила в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В российском МИДе заявили, что инцидент со сбитым «Боингом» превратился в инструмент нечистоплотной политической игры против России.

Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении МН17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук».

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