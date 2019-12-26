На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

Последним уволенным стал руководитель следственной группы от Украины, утверждает Сарган, не называя его имени. По ее словам, соответствующую информацию она получила от «коллег из Нидерландов». Сарган также рассказала, что председатель международной совместной следственной группы Фред Вестербеке приехал в Киев, чтобы узнать об обстоятельствах этих решений, однако генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не стал с ним встречаться.

В связи со всем этим Сарган считает, что у нынешнего руководства Генпрокуратуры Украины «есть открытое желание "слить" следствие по МН-17».

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19 июня Совместная следственная группа обвинила в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В российском МИДе заявили, что инцидент со сбитым «Боингом» превратился в инструмент нечистоплотной политической игры против России.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук».

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