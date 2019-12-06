Украинский министр отчитался о реформах снимком поезда с жертвами крушения МН17

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий проиллюстрировал отчет о реформах на железной дороге снимком поезда, который перевозил останки погибших пассажиров малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом. Об этом сообщает «Страна.ua».

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Политик на своей странице в Facebook рассказал о допуске частной локомотивной тяги на железную дорогу Украины. При этом в качестве иллюстрации он выбрал фотографию тепловоза ЧМЭ3-4588, сделанную на станции Донецк-2 в июле 2014 года.

По данным журналистов, в этот момент в рефрижераторных вагонах находились останки людей, погибших во время авиакатастрофы малайзийского «Боинга» в районе города Снежное.

«Это фото и этот "поезд смерти", как его назвали тогда, помнят все, кто был связан с железной дорогой... Тут нужно профильное образование и опыт работы по специальности, которого нет ни у вас (министра инфраструктуры — прим. «Ленты.ру»), ни у [главы «Укрзализныци» Евгения] Кравцова. Стыд и позор», — говорится в записи пользователя Facebook Дениса Люботинского, обратившего внимание журналистов на ситуацию.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук». Среди подозреваемых — трое россиян и один украинец.

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