Стрелков отреагировал на идею России самостоятельно судить подозреваемых по MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отреагировал на предложение Москвы самостоятельно судить российских граждан из числа фигурантов по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщает принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК.

«Я ничего об этом не знаю. Но моя позиция остается прежней, где бы ни проходил суд, — ополчение Boeing не сбивало», — сказал он.

13 февраля агентство Reuters со ссылкой на письмо министра юстиции Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент сообщило, что Москва в октябре 2019 года обратились к Гааге с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых по делу MH17 рассматривал российский суд. Просьба была отклонена.

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Фигурантами по делу о крушении Boeing выступают россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. 3 февраля нидерландская прокуратура предъявила им обвинение.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования постановила, что воздушное судно было сбито ракетой комплекса «Бук».

Окружной суд Гааги начнет рассмотрение дела о крушении MH17 в Донбассе 9 марта 2020 года.

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