Нидерланды оценили замену украинских прокуроров по делу MH17

Нидерланды оценили замену украинских прокуроров по делу сбитого в Донбассе самолета рейса MH17. По мнению министра юстиции и безопасности страны Фердинанда Грапперхауса, это не окажет сильного влияния на ход расследования, передает ТАСС.

По мнению властей страны, собранное досье по делу содержит всю имеющуюся информацию на данный момент. Также отмечается, что Украина остается партнером Совместной следственной группы (ССГ, JIT).

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17 февраля нидерландская газета NRC Next сообщила, что все шесть украинских прокуроров по делу MH17 были отстранены от работы в рамках реформы Генеральной прокуратуры. В последние месяцы в ССГ не было ни одного представителя республики.

Ранее издание Bonanza Media также опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук». Там указывалось, что голландская сторона знала о расположении комплексов во время конфликта в Донбассе.

В 2019 году ССГ назвала четырех обвиняемых в крушении «Боинга». Ими оказались один гражданин Украины и три россиянина, в том числе бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков).

Малайзийский «Боинг», следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 298 человек.

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