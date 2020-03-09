В Нидерландах начался суд по делу сбитого в Донбассе Boeing MH17

В окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17. Об этом сообщает РИА Новости.

На первом заседании в Нидерландах были представлены судьи, которые будут выносить вердикт. После этого были оглашены принципы слушаний, на первом этапе которых решат процедурные вопросы. Сам процесс будет длиться, как минимум, несколько лет.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские специалисты вместе с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов провели высококлассную работу по сбору доказательств. «Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», — добавил он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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