Стало известно о планах следователей по MH17 нарушить суверенитет России

Следователи, которые занимаются расследованием крушения малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году, планировали нарушить российский суверенитет при поиске свидетелей. Об этом стало известно из документа, который был обнародован на платформе независимых журналистов Bonanza Media, пишет ТАСС.

Как утверждается, члены голландской прокуратуры всерьез рассматривали выход на свидетелей, которые «скорее всего проживают в России», не информируя об этом российских властей. Бельгийская сторона, указывается в документе, заявляет, что не видит в этом никакой проблемы, сложностей не увидел и представитель Украины, однако отметил, что «должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]».

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Вслед за этим разговор заходит о заманивании свидетелей, а затем и «допросе подозреваемых в РФ, не информируя и не вовлекая в это российские власти».

Основатель платформы Bonanza Media, независимый журналист Макс ван дер Верфф в беседе с ТАСС отметил, что, скорее всего, следователи попробуют принизить значение этого документа и заявят, что там нет конкретной информации.

В июне 2019 года международное следствие по потерпевшему катастрофу рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Начало судебных заседаний по делу о крушении самолета начнется 9 марта. По данным Reuters, Москва обращалась к Гааге с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых по делу MH17 рассматривал российский суд. Однако она была отклонена.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. ССГ по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

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