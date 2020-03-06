МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, по мере приближения заседания в Нидерландах информационная кампания по делу MH17 набирает все новые обороты . Так, увеличилось число вбросов, фейков и попыток манипуляций общественным сознанием, которые явно свидетельствуют о давлении на суд, отметила представитель МИД.

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Подобная кампания происходит с подачи прокуратуры страны, которая возглавляет работу Совместной следственной группы (ССГ). Захарова резюмировала, что цель подобных сообщений — обезопасить свои успехи, достигнутые после шести лет работы.

В июне 2019 года международное следствие по потерпевшему катастрофу рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Начало судебных заседаний по делу о крушении самолета начнется 9 марта. По данным Reuters, Москва обращалась к Гааге с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых по делу MH17 рассматривал российский суд. Однако она была отклонена.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. ССГ по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук».

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