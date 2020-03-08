Зеленский высказался о деле MH17

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о деле о крушении самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Донбассом, рассмотрение которого начнется 9 марта в Гаагском суде. Об этом он написал в своем Twitter.

Зеленский заявил, что украинские специалисты вместе с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов провели высококлассную работу по сбору доказательств. «Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», — добавил он.

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Ранее 8 марта стало известно, что следователи, которые занимаются расследованием крушения малайзийского Boeing, планировали нарушить российский суверенитет при поиске свидетелей. Утверждалось, что члены голландской прокуратуры всерьез рассматривали выход на свидетелей, которые, «скорее всего, проживают в России», не информируя об этом российские власти. Бельгийская сторона заявляла, что не видит в этом никакой проблемы. Сложностей не увидел и представитель Украины, однако отметил, что «должен сперва обсудить этот вопрос [с руководством]».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа (JIT) по итогам расследования постановила, что самолет был сбит ракетой комплекса «Бук». В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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