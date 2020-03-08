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Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию

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Пустые стулья перед посольством России
Пустые стулья перед посольством России

Родственники погибших при крушении самолета Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysian Airlines в небе над Донбассом провели акцию протеста около здания посольства России в Гааге (Нидерланды). Об этом сообщает агентство Associated Press. На лужайке перед посольством появились 298 белых стульев — по числу погибших.

Стулья расположены так же, как располагались сиденья в сбитом самолете. Родные погибших провели возле них две минуты молча. Таблички и транспаранты гласили: «Человечность превыше политики» и «Справедливость для MH17».

Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву. «Мы хотим, чтобы они сотрудничали и прекратили препятствовать расследованию», — сказал Пит Плоег, который в результате катастрофы потерял своего брата Алекса, его невестку и племянника.

Аналогичную акцию семьи жертв уже устраивали в июне 2018 года.

Акция протеста прошла накануне суда над тремя гражданами России и украинцем, которых обвиняют к причастности к предполагаемому ракетному удару по самолету — в июне 2019 года международное следствие по потерпевшему катастрофу рейсу MH17 заочно обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Судебные заседания по делу о крушении самолета начнутся 9 марта. По данным Reuters, Москва обращалась к Гааге с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых по делу MH17 рассматривал российский суд. Однако ее отклонили.

Как стало известно ранее, следователи, которые занимаются расследованием крушения Boeing, планировали нарушить российский суверенитет при поиске свидетелей. Утверждается, что члены голландской прокуратуры всерьез рассматривали вариант выхода на тех из них, которые, «скорее всего, проживают в России», не информируя об этом российские власти.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

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