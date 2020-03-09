В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»

В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук». Об этом сообщает русская служба BBC News.

Отмечается, что вопросами передвижения второго «Бука» занимался офицер ГРУ Олег Иванников. При этом комплекс не доехал до места назначения из-за поломки.

Прокуратура Нидерландов изучила все доказательства по делу крушения рейса MH17, предоставленные Россией, передает ТАСС слова прокурора Варда Фердинандуссе. «Совместная следственная группа (JIT, ССГ) пришла к выводу, что самолет был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук", который был доставлен на территорию Украины из России». При этом ССГ изучала и другие сценарии крушения: в результате взрыва на борту, в результате поражения военным самолетом или украинскими вооруженными силами.

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9 марта в окружном суде Гааги начался суд по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH17. На первом заседании в Нидерландах были представлены судьи, которые будут выносить вердикт. После этого были оглашены принципы слушаний, на первом этапе которых решат процедурные вопросы. Сам процесс будет длиться как минимум несколько лет.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. В июне 2019 года международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 обвинило в крушении самолета россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

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