На Украине заявили о планах российского шпиона убить Авакова

Задержанный контрразведкой Службы безопасности Украины (СБУ) по подозрению в государственной измене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов планировал покушение на министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в эфире телеканала «Украина 24», видеозапись доступна в YouTube.

«Я сегодня утром говорил с министром внутренних дел. Он сказал, что да, действительно, Служба безопасности и ее оперативные каналы передавали нам, что генерал-майор Шайтанов, кроме покушения на Адама Осмаева, работал и над тем, чтобы организовать покушение на министра внутренних дел», — сказал Геращенко, добавив, что это была бы не первая попытка убить Авакова.

Он поблагодарил сотрудников СБУ за эффективную работу и задержание «завербованного ФСБ» опасного государственного преступника и шпиона.

Геращенко рассказал, что «генерал Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжал для этого в заграничные командировки, но наши европейские и американские коллеги контролируют ситуацию с российскими агентами, — они передали информацию СБУ о том, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками».

После этого, по словам замминистра, Шайтанов «был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду».

Ранее Шевченковский районный суд Киева избрал Шайтанову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 14 июня 2020 года.

Как считают следователи, генерал-майора СБУ завербовали еще до 2014 года, когда между спецслужбами России и Украины происходили контакты. С момента смены власти на Украине он регулярно передавал своим кураторам в ФСБ секретные данные, в том числе о ходе военной операции в Донбассе. В СБУ сообщили, что Шайтанов планировал ряд террористических актов, в том числе убийство добровольца Адама Осмаева, известного как командир батальона имени Джохара Дудаева.

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