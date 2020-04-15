Суд арестовал обвиняемого в шпионаже генерал-майора СБУ

Cуд избрал меру пресечения для генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова, которого обвиняют в шпионаже в пользу России и подготовке террористического акта. Об этом сообщают Українськi Новини.

Шевченковский районный суд Киева арестовал генерала. Под арест Шайтанов отправится на 60 суток.

Как считают следователи, генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова завербовали еще до 2014 года, когда между спецслужбами России и Украины происходили контакты. С момента смены власти на Украине он регулярно передавал своим кураторам в ФСБ секретные данные, в том числе о ходе военной операции в Донбассе.

В СБУ сообщили, что Шайтанов планировал ряд террористических актов, в том числе убийство добровольца Адама Осмаева, известного как командир батальона имени Джохара Дудаева. Кроме того, Осмаева в 2012 году задержали в Одессе по подозрению в организации террористической группы и подготовке покушения на Владимира Путина, тогда занимавшего пост премьер-министра России.

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