На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после "революции достоинства" и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее», — заявил Баканов. По его словам, проведенная СБУ «многоуровневая спецоперация» — это важнейшее разоблачение за всю историю независимой Украины.

По данным ведомства, в государственной измене и совершении террористических актов подозревается Валерий Шайтанов. Он якобы планировал убийство добровольца Адама Осмаева по заданию ФСБ, а также передавал российской стороне секретную информацию. В СБУ подчеркнули, что собрано достаточное количество доказательств, которые убедительно доказывают его вину.

В ведомстве утверждают, что по заданию ФСБ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов, за которые ему гарантировали вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и паспорт гражданина России. Шайтанов подобрал исполнителя среди бывших бойцов спецподразделений, сказано в сообщении СБУ.

Сейчас правоохранители проводят обыски и другие следственные действия. Решается вопрос об объявлении Шайтанову подозрения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 ( «Государственная измена») и 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

В ноябре 2019 года Государственное бюро расследований Украины объявило в розыск подполковника СБУ, которого подозревают в госизмене. Он якобы сотрудничал с российскими спецслужбами, а также собирал и передавал сведения с ограниченным доступом.

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