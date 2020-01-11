На Украине рассказали о попытке ФСБ завербовать школьного учителя

Украинская контрразведка пресекла попытку ФСБ завербовать граждан Украины. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что сотрудники российских спецслужб пытались привлечь к шпионской деятельности троих жителей Сумской области. Среди них школьный учитель, работник местного предприятия, которое входит в концерн «Укроборонпром», а также бывший сотрудник правоохранительных органов.

В каждом случае украинцев пытались вербовать на территории России, утверждают в СБУ. Операцией якобы занимались сотрудники управления ФСБ по Курской области. В отношении жителей Украины применялись шантаж и угрозы. Также им предлагали денежное вознаграждение.

«С помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные ведомости о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе в Сумской области, который изготавливает продукцию для оборонной отрасли», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что жители самостоятельно проинформировали спецслужбы о попытках вербовки.

Ранее в СБУ сообщили, что украинские контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, покушение было якобы спланировано российскими спецслужбами, которые привлекли с этой целью харьковчанина, ранее проходившего военную службу в Национальной гвардии Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!