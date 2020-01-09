На Украине предотвратили убийство бывшего командира ВСУ «спецслужбами России»

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ее контрразведчики предотвратили в Харькове убийство бывшего командира разведывательного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, покушение было якобы спланировано российскими спецслужбами, которые привлекли с этой целью харьковчанина, ранее проходившего военную службу в Национальной гвардии Украины. По информации украинской стороны, он получил задание «во время краткосрочного выезда в Россию».

«Дальнейшие его действия российские кураторы согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что предотвращение покушения является свидетельством того, что Украина эффективно противостоит российским спецслужбам. В сообщении указывается, что российские власти якобы хотели отомстить украинскому командиру за «успешные операции против незаконных вооруженных формирований» в Донбассе.

Задержанный готовился заложить самодельное взрывное устройство в многоквартирном жилом доме, где живет экс-командир, утверждают в СБУ. Там отметили, что он был задержан с взрывчаткой в ​​доме. Мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила и приводилась в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

В СБУ заявили об открытии уголовного дела. Украинские правоохранители решают вопрос о предъявлении задержанному обвинения в совершении преступления и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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