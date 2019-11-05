На Украине заявили о переданных России четырех шпионах

Во время последнего украинско-российского обмена заключенными, который состоялся 7 сентября, Киев передал Москве четверых украинцев, завербованных российскими спецслужбами. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ), передает УНИАН.

В ведомстве отметили, что контрразведке удалось раскрыть ряд агентов, которые работали на 316-й разведывательный центр Главного управления российского Генштаба. Сотрудники этого центра якобы участвовали в присоединении Крыма к России в 2014 году, а также вели подрывную деятельность на Украине.

Также в СБУ утверждают, что в России за провал в работе агентов был уволен начальник разведывательного центра Петр Каменщиков. «Контрразведчики установили, что Каменщиков возглавлял разведывательное подразделение с 2012 года и организовал системную работу по вербовке украинских граждан», — заявили в ведомстве.

Кроме того, одному из кураторов украинского направления, который работал на 316-й разведцентр украинскими спецслужбами предъявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 114 Уголовного кодекса Украины («Шпионаж»).

Ранее в ноябре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в рамках подготовки нового обмена удерживаемых лиц в настоящее время осуществляется подбор кандидатов. По его словам, Киев готовится к более масштабному обмену.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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