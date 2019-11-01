Киев раскрыл подробности нового обмена пленными

В рамках подготовки нового обмена удерживаемых лиц в настоящее время осуществляется подбор кандидатов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Киев готовится к более масштабному обмену. Сейчас изучают дела кандидатов, а также обсуждают возможность их освобождения, сказал Пристайко.

При этом украинский дипломат не увязывает процесс обмена с проведением саммита в «нормандском формате». «Мне бы хотелось, чтобы он состоялся максимально быстро... Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против», — заявил министр.

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Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины состоится уже в ноябре. Он также отметил, что на завершение процесса разведения сил и средств в Донбассе потребуется несколько недель.

В начале октября глава Министерства иностранных дел Украины анонсировал новый обмен удерживаемыми лицами с Россией. До этого сообщалось, что Киев передал Москве списки удерживаемых в России граждан Украины, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь приземлился самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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