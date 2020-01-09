На Украине открыли дело против главы СБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Об этом пишут «Українські Новини».

Баканова подозревают в возможном злоупотреблении властью и совершении ряда других уголовных правонарушений. Материалы дела были направлены прокурору Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины для изучения и дальнейшего проведения досудебного расследования.

Ранее в украинский суд поступила жалоба от гражданина, который сообщил, что в действиях Баканова содержится состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч. 2 статьи 368 («Получение неправомерной выгоды»), ч. 3 статьи 365 («Превышение служебных полномочий»), ч. 1 статьи 396 («Сокрытие преступления»), ч. 1 статьи 111 («Государственная измена»), а также других статей Уголовного кодекса Украины.

Иван Баканов, которому в мае исполнилось 45 лет, известен как предприниматель и руководитель «Студии Квартал 95», основанной президентом Украины Владимиром Зеленским. Его и нового президента Украины объединяет детство: они оба родом из Кривого Рога и, как говорил Зеленский в интервью «Украинской правде», выросли в одном подъезде.

Во время предвыборной кампании Баканов руководил предвыборным штабом Зеленского и возглавлял пропрезидентскую партию «Слуга народа», от которой Зеленский был выдвинут кандидатом на пост главы государства. Он возглавил СБУ 29 августа 2019 года.

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